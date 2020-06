"Suite à l'infructuosité du premier avis d'appel d'offres ouvert, national et international, portant sur la réalisation du second d'œuvre du centre technique régional de football de Tlemcen, la Fédération algérienne de football a lancé un deuxième avis d'appel d'offres ouvert, national et international" a indiqué l'instance fédérale mardi soir dans un communiqué, diffusé sur son site officiel.

Le retrait du dossier d'appel d'offres doit se faire auprès du Département des moyens généraux de la FAF, au 128 chemin Ahmed Ouaked, Dely Ibrahim (Alger).

Toujours selon la même source, "l'offre doit être présentée en trois plis, fermés et séparés à l'intérieur de la même enveloppe.

Le premier pli comportant la mention +offre technique+, le deuxième comportant la mention +offre financière+ et le troisième pli comportant la mention +caution de soumission+". L'enveloppe extérieure "doit être anonyme". Les soumissionnaires doivent présenter l'offre en deux (2) exemplaires : l'une devant porter la mention "original" et l'autre la mention "copie". En cas de différence entre les deux (2) copies, l'originale fera foi. Les offres doivent parvenir à l'adresse sus-indiquée dans un délai de 30 jours à compter de la première parution. Le 30e et dernier jour, les offres doivent être déposées avant 12h00 et toute offre reçue après cette date limite sera rejetée. Les plis seront ouverts publiquement, en une seule séance, le dernier jour à 12h15.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour une durée de 120 jours calendaires, à compter de la date d'ouverture des plis.