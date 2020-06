La Direction générale des sports du ministère de la Jeunesse et Sports, tiendra jeudi matin à l'amphithéâtre du département ministériel, une réunion de travail avec les Directeurs techniques nationaux (DTN) des Fédérations sportives, concernées par les qualifications aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo-2020, décalés d’une année, a appris l'APS, mercredi auprès de plusieurs fédérations nationales.

La réunion de travail qui s'inscrit dans le cadre du suivi régulier des programmes de préparation des athlètes d'élite, portera sur la suite à réserver aux préparatifs des athlètes qualifiés et autres en quête d'une qualification. La préparation des athlètes algériens est interrompue depuis mi-mars dernier suite à la fermeture des infrastructures sportives, en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19), qui a également contraint le CIO à reporter d'une année les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo. L'ordre du jour arrêté par la direction générale des sports du MJS portera sur la présentation des plans et programmes de préparation des athlètes d’élite pour la période post-confinement, avec dates et lieux, liste des athlètes susceptibles d’être qualifiés aux rendez-vous de Tokyo ainsi que la présentation des contraintes liées à la préparation. Un total de dix huit (18) fédérations sportives sont concernées par la réunion. Il s’agit d'Athlétisme, Aviron et canoë Kayak, Boxe, Haltérophilie, Cyclisme, Natation, Voile, Handisport, Tirs Sportifs, Tennis de Table, Badminton, Escrime, Gymnastique, Judo, Karaté, Luttes Associées, Taekwondo et Tennis.