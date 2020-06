Il s’agit de la deuxième réunion entre les deux parties en l’espace de moins d’un mois après celle tenue par visioconférence jeudi passé, précise-t-on de même source.

Le rendez-vous du 2 juillet, qui se tiendra également par visioconférence, sera une autre occasion pour les 12 commissions du COJM de passer en revue le travail réalisé dans le cadre des préparatifs du rendez-vous méditerranéen, surtout après le report, d'une année, de la prochaine édition en raison de la pandémie de coronavirus, souligne-t-on encore de même source.

Lors de la précédente réunion, le président de la commission de coordination du CIJM, le Français Bernard Amslam, avait notamment mis en garde contre tout relâchement après le décalage des jeux qui auront lieu finalement du 25 juin au 5 juillet 2022. "Le report des JM était plus que nécessaire après que les Jeux olympiques, prévus pour cet été, aient été renvoyés à 2021. On devait donc éviter tout chevauchement entre les deux évènements pour assurer un maximum de réussite au rendez-vous d’Oran", avait déclaré le directeur général du COJM, Salim Iles, à l’APS.

Ce dernier a affiché son optimisme quant à la participation des meilleurs athlètes des pays du bassin méditerranéen à l’édition d’Oran.

Il avait, en outre, assuré que malgré le report des JM et la période de confinement dictée par la propagation du Covid-19 dans le monde entier, ses assistants et lui ont redoublé d'efforts et sont parvenus à réajuster le calendrier des différentes épreuves avec les nouvelles dates de la 19e édition.

Tous les points seront présentés à la commission de coordination du CIJM au cours de la prochaine réunion que le COJM compte aborder avec "assurance", rassure-t-on de même source.