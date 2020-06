La boulimie et l'hyperphagie boulimique ne se voient pas au premier abord. En effet, les patients boulimiques qui ont souvent un comportement compensatoire (prise de laxatifs, vomissements...) pour éviter la prise de poids, ont généralement un IMC normal. Leur trouble passe alors inaperçu. Quant aux personnes hyperphagiques, on s'arrête à leur surpoids sans nécessairement explorer l'existence d'un trouble des conduites alimentaires.

PERMETTRE UNE PRISE EN CHARGE PRÉCOCE

"Ces troubles sont difficiles à repérer car les patients en parlent peu, ressentant souvent de la culpabilité et de la honte" souligne la Haute autorité de santé, qui vient de publier des recommandations et des fiches outils sur le repérage et la prise en charge de ces deux troubles des conduites alimentaires. Ce travail réalisé en collaboration avec la Fédération française anorexie boulimie, devrait aider les professionnels de la santé et les familles à repérer certains signes cliniques d'alerte comme :

une érosion des dents

une abrasion de la main liée aux vomissements

des troubles de la fertilité

une hypokaliémie (manque de potassium)

un angle sous-mandibulaire gonflé

une demande de régime amaigrissant voire de chirurgie bariatrique...

CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LA BOULIMIE

• La boulimie touche environ 1,5 % des 11-20 ans et concerne environ trois jeunes filles pour un garçon.

• L'hyperphagie boulimique est plus fréquente (3 à 5 % de la population). Elle touche presque autant les hommes que les femmes et elle est plus souvent diagnostiquée à l'âge adulte.

• Ces troubles sont associés à un risque important de surmortalité liée aux troubles métaboliques induits et au suicide.