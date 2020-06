Deux importants projets d'habitations, localisés au niveau du site immobilier de Ain-Djerda, dans la commune de Draa-Smar (4 km à l'ouest de Médéa) seront prêts à la livraison prochainement, a-t-on appris mardi auprès des services de la wilaya.

Un projet de 1300 logements de type location-vente et un autre de 2332 logements publics locatifs (LPL), dont les travaux de construction sont "pratiquement achevés, à l'exception de quelques travaux de voirie et réseaux divers (VRD) qui seront menés prochainement". En marge d'une visite d'inspection du wali mardi au niveau du site immobilier, des instructions fermes ont été données aux entreprises de réalisation en charge des ces projets d'entamer, sans tarder, les travaux de réalisation des réseaux divers (eau, électricité, gaz et assainissement), ainsi que les travaux aménagements extérieur des dits projets, en prévision de leur attribution aux citoyens, a-t-on indiqué.

Le site immobilier de "Ain-Djerda" englobe, pour rappel, plus de 5500 logements de type location vente, logement promotionnels aidés (LPA) et logements publics locatif s (LPL).

Il abrite également plusieurs structures intégrées lui garantissant une fonctionnalité optimale et un service de proximité pour les résidents du site, à savoir une agence postale, une crèche, un complexe sportif de proximité, un centre culturel, une unité légère de la protection civile, en sus de locaux commerciaux, abritant diverses activités Concernant les infrastructures éducatives, le site est doté de six groupes scolaires et un lycée de 1000 places pédagogiques qui seront mis en service dès la prochaine rentrée scolaire, selon le services de la wilaya qui précisent que l'opération d'équipement d'une partie de ces structures est "en cours", alors que le reste "interviendra dans les tous prochains jours".