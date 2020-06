Une enveloppe financière de 80 millions de dinars a été allouée pour la réalisation de projets de développement dans les zones d’ombre de la daïra d’El Djâafra (Nord de la wilaya de Bordj Bou Arreridj), a-t-on appris mardi, du chef de daira, Kamel Bouchoaureb.

"Conformément aux directives des plus hautes autorités du pays pour donner la priorité aux zones d’ombre, pallier les lacunes et répondre aux préoccupations de ses habitants, une enveloppe de 80 millions de dinars, répartie équitablement sur les quatre communes de la daïra, a été allouée pour la concrétisation de 17projets de développement", a précisé à l’APS le même responsable.

Ces projets visant l’amélioration des conditions de vie des habitants de ces régions au relief difficile, portent essentiellement sur le raccordement aux réseaux d’assainissement et d’eau potable, la réalisation de l’éclairage public et l’aménagement du réseau routier et des chemins secondaires, a-t-il expliqué. La même source a, par ailleurs, indiqué que plusieurs "lacunes" enregistrées dans certains villages vont être corrigées à la faveur de ces opérations, comme la rénovation et l’extension du réseau d’assainissement dans la mechta de Chekbou et la réfection de l’éclairage public à Ourir, Tourmit et Boufenar dans la commune d’El Djâafra, la réalisation du réseau d’AEP aux villages d’Ighil et Atoui dans la commune de Tefrak, la restauration de la salle de soin d’Amdouh et en plus du bitumage des routes de Iferssen et de Satour dans la commune d’El Kola et l’élargissement des routes de village d’Ourir dans la commune d’El Main.