Plusieurs projets de développement viennent d’être lancées à travers de 384 zones d’ombre, recensées dans la wilaya de Tébessa, a-t-on appris mardi, en marge de la visite de travail du wali, Moutaly Atallah dans la daïra d’El Ogla.

Ces actions financées par les divers fonds publics concernent notamment les secteurs des ressources en eau, l’énergie, les travaux publics et le logement et visent l’amélioration des conditions de vie des populations concernées, a déclaré le wali qui a précisé que 61 zones d’ombre ont été dénombrées dans les communes d’El Ogla, Stah Guentis, Bedjen et El Mazraa composant la daïra d’El Ogla. Le même responsable a présidé la cérémonie de lancement d’une opération de bénévolat à l’initiative de plusieurs entreprises pour la réalisation d’une piste rurale qui raccordera sur 3 km les agglomérations Guiber et Fedj Bouhrig de la commune d’El Mazraa à la localité El Colla dans la commune de Stah Guentis pour 83 millions DA. Dans la commune de Stah Guentis, une salle de soin a été mise en service à l’agglomération Ain Ghrab qui accueille une population de 3.000 habitants. Deux cl asses supplémentaires seront réalisées dans l’école primaire de cette même agglomération, a indiqué à l’occasion le wali qui s’est entretenu avec les habitants sur leurs préoccupations relatives à l’eau, l’électricité, les routes et le logement.