Après une première journée de reprise timide, lundi, ils ont affiché un regain d'activité, a indiqué, à l’APS, Lotfi Mammeri, chef de service des transports à cette administration, assurant que le nombre de taxieurs en urbain ayant repris du service avoisine les 5.100 sur un total de 6.000, soit un taux de 85 %.

Il est attendu que le restant des taxieurs ne saura pas tarder à suivre après une longue période d'inactivité à cause du confinement, a-t-il assuré, faisant part de leur soulagement suite à la décision prise samedi dernier par le Premier ministère.

Pour le transport en commun, aussi bien pour l’opérateur public que privé, le redémarrage de l’activité n’a pas été au rendez-vous comme souhaité et la reprise se fait lente, a relevé la même source, déplorant que sur 26 lignes en exploitation, pas plus de cinq ont été desservies au premier jour, à l’instar des lig nes 37, 11, P1 et 4G.

Néanmoins, les opérateurs privés préparent activement la reprise du service, a confié un conducteur qui assure la desserte de la ligne 11, déclarant avoir hâte de reprendre le volant après plus de 2 mois d’inactivité. "Nous sommes en train de refaire la maintenance et de s’organiser en conséquence", a-t-il souligné

Par ailleurs, l’indemnisation de 10.000 DA semble avoir été accueillie favorablement par les opérateurs de transport éligibles à cette allocation de solidarité de même que leurs personnels de bord (2 chauffeurs et 2 receveurs) par bus, comme l'a dit Adda Mohamed, cadre à la direction des transports de la wilaya, qui a rappelé que la reprise de l'activité est conditionnée par une batterie de mesures préventives englobant les règles d’hygiène et d’organisation du service exigées par les pouvoirs publics.

Il s’agit notamment du port du masque de protection, de la distanciation physique, la désinfection après chaque navette et autres à adopter en prévision de la reprise de leurs activités après la levée du confinement du transport urbain. En dehors de l’Entreprise de transport urbain et suburbain d’Oran ( ETUSO), la wilaya d’Oran dénombre quelque 800 opérateurs privés . En ce qui concerne la reprise de l'activité du tramway d’Oran, le responsable de la directio n des transports de la wilaya a fait savoir que celle-ci attend le feu vert de l’Entreprise du métro d’Alger ( EMA) dont elle dépend, même si les gestionnaires locaux de la SETRAM se disent fin prêts pour le redémarrage.