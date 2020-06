Le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU à Genève organise, mercredi, des débats sur le racisme et les violences policières, à la demande des pays africains qui souhaitent une enquête sur le "racisme systémique", notamment aux Etats-Unis, rapportent les médias.

"Le débat à Genève, convoqué à partir de 15H00 (13H00 GMT), a été engagé par le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU dans le contexte du mouvement historique" qui secoue les Etats-Unis depuis la mort brutale, le 25 mai à Minneapolis (Minnesota), de George Floyd, un quadragénaire afro-américain mort asphyxié par un policier blanc, précise-t-on de mêmes sources.

Le frère de George Floyd devrait s'adresser par lien vidéo à cette instance dont les Etats-Unis se sont retirés il y a deux ans. Dans un projet de résolution qui circulait mardi, le groupe des pays africains condamne fermement "les pratiques raciales discriminatoires et violentes des forces de l'ordre contre les Africains et les personnes d'origine africaine et le racisme endémique structurel du système pénal, aux Etats-Unis et dans d'autres parties du monde" . Il demande l'établissement d'une commission d'enquête internationale indépendante, une structure de haut niveau généralement réservée aux grandes crises comme le conflit syrien.

Son but serait "de traduire en justice les auteurs" de violences. Ses conclusions devraient être rendues d'ici un an. Compte tenu du grand nombre d'orateurs, le débat d'urgence à l'ONU devrait se poursuivre jeudi.

Les pays africains avaient appelé, vendredi, le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU à organiser un débat urgent sur le racisme et les violences policières, dans le contexte de la mobilisation mondiale après la mort de Gerges Floyd aux Etats-Unis.