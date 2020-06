Le roi Abdallah II de Jordanie a réaffirmé son opposition au projet israélien d'annexion de pans de la Cisjordanie occupée, a rapporté mardi le palais royal. "Toute action unilatérale israélienne visant à annexer le territoire en Cisjordanie est inacceptable et sape les chances de paix et de stabilité dans la région", a averti le roi lors d'entretiens virtuels avec des membres du Congrès américain.

Le roi a souligné "la nécessité de mettre fin au conflit israélo-palestinien sur la base d'une solution à deux Etats", et réaffirmé "l'importance d'établir un Etat palestinien indépendant, souverain et viable sur les lignes du 4 juin 1967, avec Al Qods -Est comme capitale", a indiqué le palais royal.

Israël doit dévoiler à partir du 1er juillet sa stratégie pour mettre en oeuvre le plan de l'administration américaine pour le Proche-Orient, qui prévoit notamment l'annexion par Israël de la vallée du Jourdain et de colonies juives établies en Cisjordanie, occupé.

Quelque 450.000 colons israéliens vivent parmi plus de 2,7 millions de Palestiniens dans ce territoire occupé par I sraël depuis 53 ans, siège de l'Autorité palestinienne dirigée par Mahmoud Abbas. La Jordanie a rejeté à plusieurs reprises toute annexion israélienne des territoires palestiniens occupés, avertissant qu'elle "tuerait les chances de paix".

Le mois dernier, le roi Abdallah avait prévenu Israël d'un "conflit majeur" avec le royaume en cas d'annexion de certaines parties de la Cisjordanie, dans un entretien avec le magazine allemand Der Spiegel Son Premier ministre, Omar Razzaz, avait aussi menacé de reconsidérer les relations du royaume avec Israël si l'Etat hébreu menait à bien ses plans d'annexion.