Par la voix de son adjoint, Hossam Zaki, Aboul Gheit a déclaré que "les plans d'annexion israéliens ne bénéficient d'aucun soutien international", selon l'agence de presse palestinienne (Wafa).

Le SG adjoint de la Ligue arabe, a confirmé que le Secrétaire général poursuit ses contacts au niveau international afin de construire un soutien international contre les décisions israéliennes.

Par ailleurs, M.Zaki a annoncé que Gheit participera, par la "vidéoconférence", à une session du Conseil de sécurité qui se tiendra le 24 juin et qui portera sur la mise en œuvre de la Résolution 2334 du Conseil de sécurité. L'occupant israélien va présenter à partir du 1er juillet sa soi-disant stratégie pour traduire dans les faits le plan Trump, qui prévoit l’annexion par Israël de la vallée du Jourdain (30% de la Cisjordanie) et des plus de 130 colonies, ainsi qu e la création d’un Etat palestinien sur un territoire amputé.

Le Premier ministre palestinien, Mohammed Shtayyeh, a prédit un "été chaud" si l’Etat hébreu mettait en branle le projet d’annexion.

En janvier dernier, l’administration américaine a présenté un supposé plan censé régler le conflit entre Palestiniens et Israéliens, qui proposait notamment l’annexion des colonies israéliennes et des zones de Cisjordanie, rejeté en bloc par les Palestiniens.

Depuis 1967, la Cisjordanie est occupée illégalement par Israël.