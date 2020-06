L'armée burkinabè a abattu 19 terroristes pendant la période du 5 au 14 juin, a indiqué mardi l'état-major général des armées dans un bulletin.

Selon le bulletin, l'armée a effectué 53 opérations de sécurisation de marchés et lieux de cultes, quatre engins explosifs improvisés ont été découverts et détruits et onze opérations aériennes (frappes, reconnaissance, escorte) ont été menées.

Sur les 19 terroristes neutralisés, sept ont été tués dans une embuscade vendredi 12 juin contre une unité du détachement de Sollé en mission de reconnaissance et douze autres dans l'attaque du détachement de Kelbo, province du Soum, le mercredi 9 juin où un militaire a été tué et cinq autres blessés.

Par ailleurs, deux autres soldats burkinabè ont été tués dans l'attaque à l'engin explosif improvisé dans les environs de Mentao d'une escorte de camions civils de ravitaillement par une section du détachement de Djibo le samedi 6 juin.

Après l'attaque terroriste qui a visé l'armée ivoirienne dans la nuit du 10 au 11 juin faisant une dizaine de morts, l'armée burkinabè a mené une opération de ratissage, selon le bulletin.