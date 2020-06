La chancelière allemande, Angela Merkel et le président turc, Tayyip Erdogan, ont évoqué mardi lors d’un appel vidéo le conflit en Libye et convenu de renforcer le processus dirigé par les Nations Unies, selon une déclaration du porte-parole de la chancellerie allemande, citée par Reuters.

Les deux dirigeants ont discuté de la situation en Libye et dans la Méditerranée orientale et convenu de consolider le processus mené par l’ONU pour sortir de la crise libyenne, indique la même source. Samedi, le chef de l’ONU Antonio Guterres s’est félicité de la reprise des travaux de la Commission militaire mixte libyenne, tout en émettant le souhait de voir les belligérants libyens parvenir bientôt à un cessez-le-feu.

Dans un communiqué publié la semaine dernière, la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL) a rappelé de son côté que la tragédie qui frappe le pays depuis plus d'un an a prouvé " sans aucun doute, que toute guerre entre Libyens est une guerre perdue". La MANUL a souligné qu’une "solution politique" à la crise de longue date de la Libye reste à portée de main, ajoutant qu’une reprise des pourparlers "ouvrirait la voie à une solution politique globale fondée sur l'accord politique libyen et dans le cadre des conclusions de la conférence de Berlin et de la résolution 2510 du Conseil de sécurité des Nations unies et d'autres résolutions pertinentes".