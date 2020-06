Dans un communiqué publié mardi, le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a exprimé son "indignation" et sa "préoccupation" suite aux "multiples attaques terroristes ayant ciblé ces dernières semaines le Nigeria, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Mali.

Tout en condamnant fermement ces attaques "lâches" et en présentant ses condoléances aux familles des victimes, le président de la Commission a réitéré la nécessité de renforcer la lutte contre le terrorisme et appelle à la "solidarité de tous dans ces moments particulièrement difficiles". Les attaques terroristes survenues dans ces pays au cours de ces dernières semaines ont fait plusieurs morts.

Les dernières attaques terroristes sanglantes ont ciblé un convoi militaire au niveau de la localité de Bouka Weré dans le centre du Mali, faisant plusieurs morts dans les rangs des soldats maliens.