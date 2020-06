La Chine a lancé mercredi un nouveau satellite d'observation de la Terre depuis le Centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest du pays, a rapporté l'agence Chine nouvelle.

Le satellite "Gaofen-9 03", envoyé en orbite par une fusée porteuse "Longue Marche-2D", est un satellite de télédétection optique, précise l'agence.

Selon la même source, le satellite sera principalement utilisé dans l'arpentage, l'urbanisme, la confirmation des droits fonciers, la conception du réseau routier, les estimations de rendement des culture et la prévention et la réduction des catastrophes, ainsi que dans la fourniture d'informations pour la construction de "la Ceinture et la Route".

Deux autres satellites ont également été envoyés dans l'espace par la même fusée porteuse. Le lancement de mercredi était la 335e mission des fusées de la famille Longue Marche.