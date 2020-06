Le premier satellite d'observation polaire de la Chine a commencé sa mission d'observation de l'Arctique après avoir passé neuf mois en orbite autour de la Terre, ont indiqué mardi des sources de l'équipe d'exploitation citées par des médias locaux.

La mission testera les capacités d'observation du satellite qui devrait atteindre une couverture complète de l'Arctique en sept jours, a déclaré Chen Zhuoqi, chef de l'équipe d'exploitation et professeur adjoint à l'Ecole d'ingénierie et de sciences géospatiales dépendant de l'Université Sun Yat-Sen, à Guangzhou.

Depuis son lancement le 12 septembre 2019, le satellite baptisé "Ice Pathfinder" (Code: BNU-1) a achevé sa mission d'observation de l'Antarctique, renvoyant plus de 1.000 images couvrant la région du pôle Sud. Après plus d'un mois de débogage et de tests en orbite, les plates-formes et capteurs satellitaires sont en bon état de fonctionnement. Le premier lot de données sur l'Arctique a été traité, a déclaré Cheng Xiao, scientifique en chef du projet de satellite et professeur à l'Université Sun Yat-Sen.