A l'occasion de cette Journée qui se déroule cette année sur fond de pandémie de Covid-19, le Secrétaire général des Nations Unies, Ant?nio Guterres, a demandé " à toutes et à tous " de soutenir les migrants, qui sont l’un des "moteurs de l’économie mondiale " et apportent une "contribution essentielle au bien-être des sociétés ".

"Alors que la pandémie de Covid-19 continue de faire rage, nous saluons la détermination des 200 millions de migrants qui envoient régulièrement de l’argent dans leur pays d’origine et rendons hommage aux 800 millions de membres de familles qui, dans le monde en développement, dépendent de ces ressources ", a déclaré dans un message Ant?nio Guterres.

Selon l’ONU, l’année dernière les envois de fonds vers les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire ont atteint le montant record de 554 milliards de doll ars, soit plus de trois fois le montant de l’aide publique au développement, un chiffre supérieur à celui des investissements étrangers directs.

Cette année, les secteurs économiques qui emploient des travailleurs migrants, tels que le tourisme, l'hôtellerie et l'agriculture sont les plus durement touchés par les restrictions dues à la Covid-19, de sorte que nombre de migrants sont en situation de sous-emploi ou sans emploi.

En conséquence, selon les estimations, les envois de fonds devraient chuter de 20% en 2020, soit 110 milliards de dollars, la baisse la plus importante jamais enregistrée.

"Des millions de familles connaîtront la faim, n’enverront pas leurs enfants à l’école et ne pourront pas se soigner, les femmes et les filles étant les plus durement touchées", a déploré M. Guterres.

Plusieurs pays et organisations ont lancé un appel à l’action mardi afin d’assurer la poursuite des envois de fonds, exhortant les responsables politiques à " qualifier les services de transfert de fonds de services essentiels et à favoriser le développement des outils numériques d’envoi de fonds ".

Selon le Fonds international de développement agricole (FIDA) la fermeture des prestataires d'envoi de fonds pendant le confinement a encore plus altéré la capacité des migrants d'envoyer de l'argent à leur famille.