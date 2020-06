L'Agence d'Oran de la Caisse nationale d'assurance sociale des salariés (CNAS) recense quotidiennement environ 750 demandes de délivrance du certificat d'affiliation à la CNAS par des assurés sociaux et des employeurs via ses centres payeurs répartis sur le territoire de la wilaya, alors que près de 50 000 demandes d'obtention du certificat ont été enregistrés au cours du premier trimestre de cette année, a-t-on appris mardi auprès de la CNAS.

Les assurés sociaux et les employeurs ont déposé 49.662 demandes au niveau des différents centres payeurs et au niveau de l'agence principale CNAS d'Oran afin d'obtenir un certificat d'affiliation à la caisse pour une moyenne quotidienne estimée à 750 demandes, a-t-on appris en marge du lancement d'une campagne nationale d’information du 16 juin au 16 juillet prochain sur la numérisation de ce service.

Organisée sous le slogan "le service public, un droit garanti", cette campagne a pour objectif de faire connaître aux assurés sociaux, aux employeurs et aux différentes administrations publiques et collectivités locales ce nouveau service qui permet de délivrer ce document d’affiliation sur internet de le télécharger via l'espace "El Hana", a-t-on fait savoir.

Le téléchargement de ce document, depuis l'espace El Hana, permet d'éviter la tension et le flux parfois grand sur les guichets des centres payeurs, notamment au vu de la situation sanitaire marquée par la pandémie du coronavirus, a souligné la même source.

Lors de la campagne, les assurés sociaux, les employeurs et les organes administratifs sont informés sur les diverses mesures visant à améliorer les prestations, surtout les nouveaux services électroniques fournis sur le site Web de la CNAS et les applications de smartphones.

Au cours de cette campagne, des explications sont fournis aux citoyens des différents centres payeurs de la CNAS sur les étapes à suivre leur permettant l'obtention de ce service et les modalités d'en bénéficier et ce, à travers la distribution de dépliants explicatifs.