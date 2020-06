Les Scouts musulmans algériens (SMA) ont distingué mardi les jeunes lauréats du concours national "La Pandémie ne nous vaincra pas" pour les meilleurs dessins et vidéos liés à la crise pandémique du Coronavirus (Covid-19) qui a touché les pays du monde, y compris l'Algérie.

Les prix se sont répartis sur deux catégories, l'une a trait aux meilleures vidéos et l'autre aux meilleurs dessins.

Pour la catégorie "Meilleures vidéos", le jeune Wassim Bouchlaghem de la wilaya de Sétif a décroché la première place, alors que la deuxième est revenue à Houdifa Zouiche de la wilaya d'Annaba.

Le troisième prix a été décerné à Ikram Ameur de la capitale.

Concernant les Meilleurs dessins, la première place a été décrochée par Amina Doukani de la wilaya de Mascara, et la deuxième est revenue à Mohammed Zeralda, tandis que la troisième a été remportée par Tasnim Ouali de la wilaya d'Alger.

"Le concours nous a permis de découvrir de jeunes talents dans divers domaines venant des quatre coins du pays", a déclaré le Commandant général des SMA, Abderrahmane Hamzaoui, en marge de la cérémonie de distinction des lauréats.

Et d'ajouter : "L'objectif étant de motiver les jeunes d'être créatifs et de mettre en exergue leurs compétences, et de les encourager à mettre à profit leur temps à domicile".

De son côté, la représentante de l’organisation du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) en Algérie par intérim , Soraya Houcine, a indiqué que le concours se veut "une opportunité pour ces enfants d’exprimer leur créativité.

Les lauréats ne sont, poursuit Mme Hassan, qu’un échantillon du reste des autres œuvres créatrices pour le reste des autres jeunes enfants.

Pour notre organisation, c’est une chose unique en son genre".

La directrice de la jeunesse au ministère de la Jeunesse et des Sports, Mme Leila Boukabous a estimé que "la contribution de la tutelle visait à accompagner les SMA dans cette action et que le ministère avait lancé l’opération « maison de jeunes virtuelle », laquelle a constitué un espace pour découvrir les talents des enfants et des jeunes lors de la période du confinement, ce qui leur a permis de surpasser cette étape difficile ».

Ce concours a été organisé par les SMA en partenariat avec l’Unicef, sous l’égide du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, et ce à l’occasion de la journée internationale de l’enfant africain.

Il a pou r but de mettre en exergue les talents des enfants pendant la période de confinement.