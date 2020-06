Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Belkacem Zeghmati a annoncé mardi le lancement prochain du "parquet électronique" au niveau du parquet de la République et du parquet général permettant au citoyen d'introduire électroniquement des plaintes ou des requêtes.

Présidant la cérémonie d'installation du nouveau directeur général de la modernisation de la justice, Kamel Bernou, le Garde des sceaux a indiqué "nous comptons lancer, dans le cadre de la modernisation et de l'amélioration de la relation avec le citoyen, le système du parquet électronique au niveau du parquet de la République et du parquet général".

Ce système permettra au citoyen d'introduire "électroniquement des plaintes ou des requêtes auprès des services du parquet qui répondront, eux aussi, de la même manière", a expliqué le ministre qui a mis en exergue les nombreuses utilités du ce nouveau dispositif, dont le gain de temps, d'effort et d'argent notamment pour les membres de la communauté nationale à l'étranger.

Inspectant les services de la Direction de la modernisation de la justice, M. Zeghmati a mis l'accent sur l'impératif de la ncer dans les plus brefs délais ce système, soit dans un délai de 30 à 45 jours", ordonnant de consentir davantage d'efforts en matière de communication avec le citoyen.

Et de rappeler par la même occasion que son secteur s'était inscrit dans une démarche d'élargissement des services électroniques, tout en veillant à "annuler" les procédures de dépôt de plusieurs types de dossier en vue de "faciliter" aux justiciables les démarches et leur épargner perte de temps et frais de transport "excessives et répétés". Aussi, il a fait état d'une "révision" du guichet unique au niveau des différentes juridictions et d'une application mobile pour les services judiciaires "entrée partiellement en service suite à la modernisation, début 2020, du site web du ministère".

Le ministre a annoncé, par là même, le recours à l'horizon 2021 au système de la gestion électronique des listes d'attentes, tout en permettant au citoyen de se faire délivrer les expéditions ordinaires des jugements de n'importe quelle juridiction du pays.

Affirmant l'adhésion de son département à la démarche nationale de simplification des procédures administratives dans une optique de lutte contre toute forme de bureaucratie, le Garde des sceaux a assuré que le département de la Justice avait franchi de grand pas dans ce cadre. M. Zeghmati a également annoncé le lancement d'une page Facebook comptant plus de 7.000 abonnés en quelques jours grâce à la qualité des informations fournies, relevant que cette page était devenue "un outil de communication direct" avec les auxiliaires de justice (avocats et notaires) et les justiciables. Cette démarche sera élargie avec le lancement d'un compte Twitter pour cibler un public différent.