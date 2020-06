Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a mis fin aux fonctions du directeur de l’hôpital Issaad Khaled de la ville de Mascara pour "évaluation négative de sa performance", a-t-on appris mardi du directeur de wilaya du secteur Dr.

Amri Mohamed.

Le directeur de l’hôpital Issaad Khaled, retenu comme centre de référence pour Covid-19 de la wilaya, a été limogé en début de semaine courante pour "évaluation négative de sa performance concernant le suivi des malades atteints du coronavirus et en matière de gestion de cet établissement sanitaire important de la wilaya", a précisé Dr. Amri. Le ministère de tutelle a désigné un cadre de la direction de la santé et de la population de la wilaya de Chlef, ayant supervisé plusieurs hôpitaux du pays, à la tête de l’hôpital Issaad Khaled, a-t-on fait savoir.