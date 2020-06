Le laboratoire d’analyse pour le dépistage du nouveau coronavirus, (Covid-19), du centre hospitalo-universitaire, CHU-Mohamed Abdenour Saâdna de Sétif reprendra son service "avant la fin de la semaine en cours", a-t-on appris mardi auprès des services de la wilaya.

Ce laboratoire était à l’arrêt depuis la semaine passée en raison d’une panne signalée sur l’appareil d’analyse pour le dépistage du coronavirus, a précisé la même source à l’APS, relevant que la panne a été réparée et que le laboratoire relancera ses analyses de dépistage du Covid-19 "avant la fin de la semaine courante". Ce laboratoire sera doté de réactifs utilisés dans le dépistage du Covid-19 , a fait savoir la même source, faisant état de 1.500 unités délivrées par le ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière en plus de un millier de réactifs offerts par un bienfaiteur.

Le laboratoire d’analyse du coronavirus de Sétif avait été mis en service en mai dernier après le transfert du laboratoire régional de dépistage du VIH/sida du service infectieux du même CHU en un labora toire d’analyse du Covid-19, a-t-on rappelé.

Cette structure de santé est encadrée par des biologistes et spécialistes en la matière, et effectue 8 analyses coronavirus par heure, soit plus de 60 tests par jour.

Ce laboratoire a permis de réduire la pression sur l’annexe de l’Institut pasteur de Constantine, a-t-on encore rappelé.