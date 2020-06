«Au vu de l'audience tenue le 5 juin par visioconférence, le dossier exposé par nos avocats et les arguments présentés ce jour-là, je reste confiant quant à l'aboutissement de notre appel pour pouvoir enfin récupérer les trois points défalqués.

Nous attendons le verdict avec impatience, j'espère qu'il nous sera favorable», a indiqué à l'APS le premier responsable usmiste.

L'USMA avait boycotté son derby contre le MCA en raison de sa programmation pendant une date Fifa, alors que son effectif était amoindri par l'absence de joueurs retenus en sélection militaire et de son international libyen Muaïd Ellafi, convoqué en équipe nationale de son pays.

Après un premier recours rejeté par la commission d'appel de la Fédération algérienne de football, le TAS algérien avait confirmé la première décisio n prononcée par la commission de discipline de la Ligue : match perdu et défalcation de trois points. Par ailleurs, Achour Djelloul s'est livré de nouveau sur une éventuelle reprise de la compétition, suspendue depuis mi-mars en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19).

«J'ai déjà exprimé mon souhait de voir le championnat reprendre, en raison notamment de l'enjeu qui reste pour certaines formations dont l'USMA.

Pour le moment, aucune décision n'a été prise, mais selon mes informations, cela ne saurait tarder», a-t-il ajouté.

Dans un sujet lié à la suspension de la compétition, le P-dg du Groupe Serport a indiqué que le club a procédé «officiellement» à une baisse salariale pour certains joueurs.

«Nous avons joint l'acte à la parole en procédant à une baisse salariale pour les joueurs, dont les rémunérations sont très importantes.

Les autres éléments percevront le même salaire. C'est une procédure logique au vu de l'impact économique du COVID-19», a-t-il expliqué.

Enfin, et interrogé sur le travail effectué par le nouveau directeur sportif Antar Yahia, le P-dg du Groupe Serport a indiqué que l'ancien défenseur international algérien «est en train de ratisser large» pour former une équipe compétitive et conquérante en vue de la saison prochaine.

«Il a déjà entamé son travail à distance, en contactant notamment des joueurs étrangers.

Il est impatient de venir à Alger, il le fera dès la réouverture des frontières aériennes. Je ne connais pas l'identité des éléments contactés, ou encore moins l'entraîneur ciblé, mais je lui fait confiance, il a carte blanche», a-t-il conclu.