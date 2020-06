L'international algérien du Milan AC (Serie A italienne de football), Ismaïl Bennacer, est considéré comme l'un des joueurs préférés du milieu offensif croate du Real Madrid et Ballon d'or 2018, Luka Modric, a indiqué ce dernier.

«Mes joueurs préférés? J’ai toujours aimé les joueurs de style. Totti, Del Piero, Pirlo. Il y a maintenant des jeunes qui promettent beaucoup, surtout Zaniolo, un talent pur. De plus, Sensi est très intéressant.

J’aime aussi Insigne, Papu Gomez, Ribéry et Bennacer», a-t-il déclaré sur les colonnes du quotidien italien La Gazzetta dello Sport.

Bennacer (22 ans), devenu une pièce maîtresse dans le dispositif de l'entraîneur Stefano Pioli, s'est engagé avec Milan en août 2019 pour un contrat de cinq saisons, soit jusqu'en 2024, contre un montant de 16 millions d’euros, en provenance d'Empoli, relégué en Serie B.

L'Algérien, désigné meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 remportée par les «Verts» en Egypte, a été déjà encensé par son coéquipier et gardien de but international italien Gianluigi Donnarumma, ainsi que par l'ex-joueur vedette du club, Demetrio Albertini.

Consid éré comme l'un des internationaux algériens les plus convoités durant cette période, Bennacer intéresserait plusieurs formations européennes telles que le Paris SG, Manchester City, ou encore le Real Madrid.

De son côté, la direction milanaise, qui aurait fixé la clause libératoire de Bennacer à plus de 45 millions d'euros, ne compte pas céder aussi facilement l'une des révélations du club lombard. Pour son retour à la compétition après une suspension de trois mois provoquée par la pandémie de coronavirus, l'AC Milan a été éliminé vendredi en demi-finales de la Coupe d'Italie en faisant match nul (0-0) sur le terrain de la Juventus de Turin (1-1 à l'aller).