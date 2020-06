Le dossier comprend une série de recommandations dont essentiellement, «un protocole médical pour un retour au jeu élaboré par la Commission médicale fédérale, présidée par le Dr Djamel-eddine Damerdji et un volet consacré aux recommandations techniques produit par la Direction technique nationale (DTN), sans compter tous les documents référents», selon la FAF. Cette dernière doit attendre la validation du document-protocole par les autorités compétentes avant de le porter à la connaissance des acteurs du football ainsi que des médias, a précisé l’instance. La commission médicale de la FAF, composée de 27 professeurs et médecins, avait appelé lundi les clubs à l’obligation de maintien du dispositif sanitaire «strict» en vigueur et à la recherche active et systématique des sujets contacts en cas de contagion au Covid- 19, afin de rompre rapidement la chaîne de transmission.