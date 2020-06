World Athletics a annoncé lundi avoir rejeté la demande de la Fédération russe d'athlétisme (Rusaf) de reporter le paiement d'une amende infligée pour ses manquements aux règles antidopage.

Cette amende de cinq millions de dollars (4,4 millions d'euros) à laquelle la Fédération russe d'athlétisme a été condamnée en mars doit être réglée le 1er juillet au plus tard.

Si Rusaf ne paye pas dans les délais impartis, son quota de dix athlètes russes autorisés à courir sous bannière neutre sera suspendu.

«Nous confirmons avoir reçu la demande de Rusaf» de reporter le paiement, a indiqué la porte-parole de World Athletics, Nicole Jeffery, dans un communiqué.

«Nous avons répondu qu'il n'y aurait pas de changements aux sanctions», a-t-elle précisé.

«Le délai pour le paiement est le 1er juillet 2020», souligne le communiqué.

Le vice-président de Rusaf, Edouard Bezouglov, a annoncé dimanche que la Fédération russe d'athlétisme avait envoyé une lettre à World Athletics pour demander de reporter le paiement puisqu'il «est difficile de verser cette somme en ce moment».

«Nous n'avons pas cet argent», avait-il déjà déclaré débu t juin, dans un entretien à un site sportif russe d'informations. La Fédération russe d'athlétisme n'a pas souhaité faire de commentaires.

La semaine dernière, plusieurs athlètes russes dont la star Maria Lasitskene ont appelé leur fédération à régler l'amende due à World Athletics, en disant craindre qu'ils manquent non seulement «la prochaine saison internationale, mais aussi les Jeux olympiques de Tokyo».

World Athletics a gelé en novembre 2019 le processus permettant à des athlètes triés sur le volet de participer aux compétitions hors de Russie, la Fédération russe étant accusée d'avoir aidé le vice-champion du monde de hauteur 2017 Danil Lysenko à échapper à une sanction pour manquements à ses obligations de localisation pour des contrôles inopinés.

L'instance avait également gelé le processus de réintégration de la Russie, suspendue depuis novembre 2015 pour avoir instauré un système de dopage institutionnel.

En mars, World Athletics a autorisé un maximum de dix athlètes russes à participer sous bannière neutre aux compétitions et aux Jeux olympiques de Tokyo, prévus en 2021.