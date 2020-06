«Le plan d'action concerne d'abord la reprise des entrainements, puis des compétitions» a expliqué la FAC dans un bref communiqué, diffusé lundi sur son site officiel. «La priorité sera donnée aux cyclistes qualifiés aux prochains Jeux olympiques d'été, et ceux qui ont des chances de participer à d'autres compétitions internationales officielles» a encore précisé l'instance fédérale. Dans cette perspective, la FAC a transmis au ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) un protocole sanitaire des entrainements et des compétitions, et elle attend son approbation par la tutelle avant de le publier. «Les cyclistes sélectionnés seront soumis à un contrôle médical, qui se fera au niveau du Centre national de la médecine du sport» (CNMS) d'Alger, a encore détaillé l'instance fédérale dans son communiqué.