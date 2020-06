On connaît le dicton qui dit qu'une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours, mais pour faire baisser son taux de cholestérol et réduire le risque de maladie cardiovasculaire, c'est deux pommes par jour qu'il faudrait manger.

Une nouvelle étude de l'Université de Reading, en Grande-Bretagne, vient en effet de montrerque les personnes souffrant d'une légère hypercholestérolémie pouvait faire baisser leur taux de cholestérol de 4 % en mangeant deux pommes chaque jour pendant au moins 8 semaines. Cette étude, publiée dans American Journal of Clinical Nutrition, a été menée auprès de 40 patients âgés de 20 à 69 ans.

Pour cette étude, les scientifiques ont porté leur choix sur des Reinettes duCanada, une variété de pommes particulièrement riche en polyphénols, mais les chercheurs pensent que des effets pourraient également être observés avec d'autres variétés. Certains patients ont mangé deux pommes et d'autres ont bu du jus de pommes fabriqué avec les mêmes fruits. Mais la réduction du taux de LDL, le "mauvais" cholestérol a uniquement été enregistré chez les croqueurs de pommes.