On entend souvent parler de "bon" cholestérol, par opposition au "mauvais" cholestérol. Sous ces deux dénominations se cachent le LDL et le HDL. Quelle est la différence entre les deux ? Que signifient ces deux critères ? Quelles sont les valeurs à ne pas dépasser ? On fait le point.

C'est bien connu, avoir du cholestérol augmente le risque de problèmes cardiovasculaires. Mais pour autant, il ne faut pas confondre le « bon » cholestérol du « mauvais » cholestérol. Car si le second est néfaste pour les artères, le premier se charge de les nettoyer et de transporter les graisses vers le foie pour les éliminer.

Derrière ces dénominations se cachent en réalité deux familles de protéines : les HDL pour « high density lipoprotein » (lipoprotéines à haute densité) et les LDL, « low density lipoprotein » (lipoprotéines à faible densité).

LE CHOLESTÉROL HDL, OU "BON" CHOLESTÉROL

Les lipoprotéines HDL ont pour rôle de capter les molécules de cholestérol qui se déposent dans les artères, pour les transporter vers le foie. Ce dernier se chargera ensuite d'éliminer le cholestérol par le tube digestif grâce à la bile.

Les HDL permettent donc de diminuer le taux de cholestérol dans le sang, d'où le nom de "bon" cholestérol. On considère que le taux de cholestérol HDL doit être supérieur à 0,35 g/L pour protéger des maladies cardiovasculaires.

Les lipoprotéines LDL déposent le cholestérol sur les parois des artères, ce qui occasionne des plaques de graisse appelées plaques d'athérome, d'où le nom de "mauvais" cholestérol. Mieux vaut donc avoir un faible taux de LDL dans le sang, pour diminuer le risque de problèmes cardiovasculaires. Le taux de LDL ne doit généralement pas excéder 1,6g/L. Chez une personne présentant un ou plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire (hérédité, diabète, surpoids, obésité, âge), il est conseillé de ne pas dépasser la limite d'1,3g/L.

Le terme de cholestérol total regroupe les taux de cholestérol HLD et LDL. Ce taux doit être inférieur ou égal à 2g/L, mais plus il est bas, mieux c'est.

LES TRIGLYCÉRIDES, D'AUTRES GRAISSES À SURVEILLER

En plus des taux de HDL et de LDL, le taux de triglycérides peut être mesuré lors d'une analyse de sang. Les triglycérides sont l'autre type de graisses présentes dans le sang, mais sont moins associés à un risque cardiovasculaire. On considère qu'un taux de glycérides est normal lorsqu'il est inférieur à 2g/L.