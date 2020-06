Le taux de cholestérol représente l'un des premiers facteurs de risque cardiovasculaire. Selon la Fédération française de cardiologie, le cholestérol serait à l’origine d’un infarctus sur deux et près de 20% de la population adulte présenterait une hypercholestérolémie, c'est-à-dire un excès de "mauvais cholestérol" dans le sang. C'est pourquoi le médecin prescrit souvent aux patients qui ont d'autres risques associés (qui font de l'hypertension par exemple) de faire un bilan lipidique afin de vérifier le taux de LDL (le mauvais cholestérol) et le taux de HDL (le bon cholestérol). En excès dans le sang, le "mauvais" cholestérol est dangereux sur le long terme pour la santé : il détériore les artères en formant des plaques d’athérosclérose et il favorise les caillots et les accidents cardiovasculaires.

Une prise de sang est effectuée à jeune et les résultats de l'analyse biologique sont ensuite analysés à la lumière de vos autres facteurs de risque cardiovasculaire : tabagisme, surpoids, diabète ou hypertension artérielle. Mais avant d'aller voir le médecin, on vous aide à y voir plus clair dans les chiffres de votre bilan lipidique.

Cholestérol et triglycérides : c'est quoi la différence?

Le cholestérol provient pour un tiers des graisses alimentaires, le reste étant fabriqué directement par le foie. Il entre dans la compositon des membranes cellulaires. Il intervient aussi dans la fabrication des hormones stéroïdes produites par les glandes surrénales et génitales.

Les triglycérides résultent de la transformation par le foie des sucres et de l'alcool dont nous avons, parfois, tendance à abuser. Stockés dans les cellules adipeuses, les triglycérides nous fournissent de l'énergie lorsque nous devons soutenir un effort prolongé ou lutter contre le froid.

Pourquoi faire un bilan lipidique ?

Le cholestérol et les triglycérides sont, certes, des graisses indispensables. Mais elles doivent se maintenir dans certaines limites. Sinon, elles peuvent entraîner des accidents : infarctus si les coronaires se bouchent, accident vasculaire cérébral s'il s'agit des carotides qui se bouchent. C'est pourquoi on les surveille de rès.

Bilan sanguin: le cholestérol total

Le cholestérol total, c'est l'ensemble du cholestérol qui transite dans nos artères.

Sa valeur augmente lorsque notre alimentation est trop riche en graisses d'origine animale : produits laitiers, viandes, charcuteries, abats, jaune d'oeuf...

Sa valeur normale : inférieure à 2,50 g/l

Bilan sanguin: le "bon" cholestérol

Le cholestérol-HDL (qu'on appelle aussi "bon cholestérol) est celui qui est transporté par les molécules complexes appelées lipoprotéines de haute densité (high density lipoprotéins en anglais).

Ces substances sont chargées de récupérer le cholestérol qui se dépose sur les parois des artères et de le rapporter au foie, où il est détruit.

Valeurs normales : supérieure à 0,4 g/l chez l'homme et supérieure à 0,5g/l chez la femme. A noter: le bilan lipidique calcule également le rapport cholestérol total/cholestérol-HDL. Plus cet indice est élevé, plus le risque d'accident cardio-vasculaire est important. Les valeurs normales sont inférieures à 5 chez l'homme et inférieures à 4,4 chez la femme.

Bilan sanguin: le "mauvais" cholestérol

Le cholestérol-LDL, aussi appelé "mauvais" cholestérol, est celui qui est lié aux lipoprotéines de basse densité (ou low density proteins en anglais). Elles vont le chercher dans le foie et le véhiculent ensuite dans tout l'organisme, favorisant ainsi son dépôt sur les parois des vaisseaux.

Valeur normale : inférieure à 1,5 g/l

Bilan sanguin: les triglycérides

Les triglycérides se forment dans l'intestin, à partir des graisses apportées par l'alimentation, mais aussi dans le foie.

Un taux trop élevé peut être dû à un diabète mal connu ou mal équilibré.

Valeur normale : inférieure à 1,5 g/l