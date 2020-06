Pas moins de 200 bus de transport urbain et 500 taxis de la wilaya d’El Tarf ont repris leur activité lundi après la levée totale du confinement et après s’être préparés en adoptant une série de mesures de protection contre la propagation du Covid-19, a-t-on indiqué auprès des services locaux des transports.

Selon Tahar Hoggas, 18 professionnels du transport public des voyageurs et le reste de statut privé auxquels s’ajoutent 500 taxis, assurent, à partir d’aujourd’hui, les dessertes à travers les chefs lieu des communes relevant des sept daïras d’El Tarf, en observant les mesures de prévention décidées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Les mesures mises en œuvre pour éviter une nouvelle propagation du virus, imposées aux professionnels du transport urbain des voyageurs desservant, entre autres, de et vers, les localités de Guergour, Matroha, Saab-Reghoud, Ain Khiyar, Ain Allem, Ain Assel, portent sur, essentiellement, le respect de la distanciation sociale, port de masques de protection, ainsi que l’isolement de la cabine du conducteur via des barrières et la mise à disposition du gel hydroalcoolique, a-t-on précisé. Une campagne de sensibilisation pour le suivi des mesures de prévention a été lancée en étroite collaboration avec les services de la sûreté de wilaya, a signalé le même responsable. Des agents mobilisés sont allés à la rencontre des conducteurs et des clients pour les inciter à observer ces dispositions de prévention afin d’éviter une nouvelle propagation du coronavirus, a-t-on précisé. Néanmoins, de nombreux voyageurs empruntant ce type de transport, notamment les bus assurant la liaison entre le chef-lieu de wilaya d’El Tarf et El Kala ne respectent pas les gestes barrières, notamment le port de masques de protection et la distanciation physique, a-t-on constaté. Des voyageurs sans masques de protection, se bousculant au niveau des arrêts et à l’intérieur de certains bus, semblent inconscients du danger pouvant découler de ce genre de comportement. Aussi, certains usagers ont-ils tenu à dénoncer ces "dépassements" et à solliciter l’intervention des services compétents pour mettre un terme à tout facteur de contagion.