Pas moins de 1.506 opérateurs dans le secteur des transports dans la wilaya d'Ouargla ont bénéficié de l'allocation de solidarité de 10.000 DA, accordée par l'Etat dans le cadre du soutien aux transporteurs soumis au confinement instauré au titre des mesures préventives contre la pandémie du Covid-19, a-t-on appris lundi auprès de la direction des Transports de la wilaya.

Faisant partie d'un effectif global de plus de 1.800 opérateurs, entre chauffeurs de taxis individuels, collectifs et de transport en commun et propriétaires d'auto-écoles, éligibles à l'aide financière à travers la wilaya d'Ouargla, les bénéficiaires, ayant suspendu leurs activités depuis l'instauration du confinement, avaient procédé depuis le mois de mai dernier au dépôt des formulaires d'indemnisation, a expliqué le directeur des Transports, Tewfik Djeddi. La seconde phase de l'opération d'octroi de l'allocation a débuté et concerne actuellement quelques 300 autres opérateurs ayant accusé un retard dans le dépôt de leurs dossiers dans les délais impartis, a précisé le responsable. Selon M. Djeddi, les taxis, qui reprennent aujourd'hui leurs activités, sont contraints à des mesures préventives pour la protection des clients et de la santé publique en général. Outre les multiples procédures de prévention prises actuellement pour ce qui concerne les transports en commun, les bus notamment, en vue de la reprise imminente de leurs activités, il est fait état de la mise en œuvre de mesures préventives au niveau du tramway d'Ouargla en prévision de sa remise en service également. La distanciation sociale, le port de bavettes de protection, l'aération des rames et le marquage des sièges et des lieux pour éviter le contact physique, font partie des mesures prises par l'entreprise du tramway.