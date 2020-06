Deux opérations portant sur le développement et l’amélioration de cadre de vie des habitants des régions de Ouled Said et Lakchayach relevant de la commune de Magra dans la wilaya de M’sila, ont été lancées "au début de cette semaine", ont annoncé lundi, les services de la wilaya.

Il s’agit d’opérations touchant l’assainissement et les infrastructures de base a-t-on précisé de même source, expliquant qu’un investissement public de 50 millions de dinars a été mobilisé dans le cadre des programmes de développement communaux (PCD) pour la réalisation de ces projets. Dans la localité d’Ouled Said, il est prévu la réalisation d’une extension du réseau de l’assainissement ainsi que le raccordement de nouvelles habitations à ce réseau, a détaillé la même source, ajoutant que ce projet, une fois concrétisé, contribuera à éliminer les fausses septiques, seul moyen existant actuellement pour drainer les eaux usées. Pour le désenclavement de la zone d’ombre d’ Ouled Mbarek, un projet portant sur la réalisation d’une route reliant ce village au chef-lieu de la commune de Magra, sur une distance d' un (1) km a été entamé, a-t-on fait savoir, soulignant que les habitants de ces deux zones activent notamment dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage en plus d’autres activités à l’image du commerce et le transport.