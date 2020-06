Situé à l’intersection des routes reliant les quartiers de Bouamer et de Bamendil, cet espace commercial est appelé à désengorger le marché du ksar d’Ouargla, à travers la création d’un espace plus organisé et sécurisé, avec l’extension urbaine qu’a connue la ville ces dernières années, a expliqué Aboubakr Azzi.

La démarche a été favorablement accueillie aussi bien par les commerçants que par les citoyens, qui estiment que le nouvel espace commercial permettra de mettre un terme aux activités commerciales informelles, dont l’étalage de produits sur les abords de routes, constituant un réel danger sur les personnes (vendeurs et clients), en plus de l’encombrement de la route et la gêne de la circulation routière. Elle contribuera également à créer des emplois, a souligné le P/APC d’Ouargla , qui s’est engagé, lors d’une récente tournée en compagnie des autorités locales sur le site commercial en question, de prendre en charge les carences soulevées par les commerçants, notamment la réalisation de certaines structures nécessaires.

L’édile a annoncé, entre autres, la réalisation de locaux préfabriqués, l’éclairage public, le raccordement au réseau d’eau potable et l’aménagement d’un parking.