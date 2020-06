Le procès du meurtrier d'un élu favorable à l'accueil des migrants s'est ouvert, mardi, à Francfort alors que ce meurtre avait réveillé le spectre du terrorisme d'extrême droite en Allemagne, selon des médias locaux.

L'audience entamée vers 10h00 locales (08h00 GMT) a suscité un vif intérêt du public et des médias qui se pressaient nombreux devant la Haute Cour régionale de Francfort, selon les médias.

C'est en effet la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'une affaire de ce type est jugée en Allemagne. Durant la nuit du 2 juin 2019, Walter Lübcke, élu du parti conservateur CDU d'Angela Merkel, a été tué par balle dans la tête sur la terrasse de sa maison à Cassel en Hesse. Après deux semaines d'enquête, un suspect, Stephan Ernst, 46 ans, proche de la mouvance néonazie, est interpellé et avoue le crime, avant de se rétracter et d'accuser un complice présumé. Sans convaincre les enquêteurs. Le parquet fédéral allemand, chargé des affaires les plus sensibles, l'accuse de "meurtre aggravé" et "tentative de meurtre aggravé". Il encourt la réclusion à perpétuité. L'épouse et les deux fils de la victime, qui se sont portés parties civiles, ont tenu à assister au procès afin "d'envoyer un signal clair contre la haine et la violence", a expliqué le porte-parole de la famille, Dirk Metz, avant l'ouverture du procès. Leur avocat Holger Matt, s'est dit convaincu qu'il s'agissait d'"un meurtre planifié de sang froid, lâche et perfide, aux motivations les plus basses".