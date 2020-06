Le Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence (sud de la France), l'une des plus importantes manifestations d'opéra dans le monde, a été réorganisé en version numérique, avec dix récitals filmés à huis clos puis diffusé gratuitement sur Internet, annoncent les organisateurs sur le site de l'événement.

Après l'annulation du format original pour cause de pandémie de coronavirus, cette "scène numérique", prévue du 6 au 15 juillet, sera émaillée également de débats sur l'avenir du monde de l'opéra, mis à mal par la pandémie en raison de la fermeture inédite et prolongée des théâtres à travers le monde.

Parmi les invités de marque figurent le baryton allemand Christian Gerhaher, les sopranos françaises Sabine Devieilhe et Véronique Gens, le ténor français Stanislas de Barbeyrac, le contre-ténor polonais Jakub Jozef Orlinski ou encore le grand chef d'orchestre britannique Simon Rattle.

Les récitals seront enregistrés à huis-clos dans des lieux emblématiques du festival avant d'être diffusés en straming sur la chaîne du festival, les réseaux sociaux et quelques médias spécialisés.

Les organisateurs annoncent également l a rediffusion de spectacles enregistrés lors des précédentes éditions.

De nombreux artistes qui étaient prévus au festival vont participer à des débats qui seront enregistrés puis diffusés sur la chaîne du festival, tels que le violoniste et chef d'orchestre allemand Thomas Hengelbrock et la compositrice finlandaise Kaija Saariaho.