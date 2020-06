Le Centre algérien de la cinématographie (CAC)- Cinémathèque d'Alger a rendu public la liste des lauréats du concours de l’Affiche de cinéma au cours duquel 6 affiches sur les 15 meilleurs posters sélectionnés ont été distinguées, a indiqué lundi un communiqué du CAC.

Le Prix de la meilleure affiche du Concours a été attribué à l’unanimité à "Bottom is Top" de Mustapha Ahmed Attia dit Amidou, tandis que le Prix de la meilleure affiche du film algérien a été décerné ex aequo à deux affiches très artistiques en l'occurrence "Kandil el Bahr" de Malek Toumi et "Chronique des années de braise" de Lyes Bouchelouche, indique la même source.

Réalisée par Oussama Chafai, "Inception" a mérité le Prix de la meilleure affiche du film étranger.

Le Prix du public a été attribué suite à un vote sur la page Facebook du CAC et de la Cinémathèque à l’affiche "Hucdardam" réalisée par Chameur Samir, a-t-on ajouté.

A noter qu'une mention spéciale a été accordée par le jury à l’affiche du film "Joker" réalisée par Bessaid Mohamed Amine pour son originalité.

Les 15 meilleures affiches du concours seront exposée s dans l'ensemble des salles de répertoire du CAC, a conclu le communiqué.