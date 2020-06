Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud a indiqué lundi que l'Algérie comptait quelque 15.000 zones d'ombre habitées par 8,5 millions de citoyens, et ayant connu le lancement, durant les cinq (5) derniers mois, de plus de 2200 projets de développement.

Les zones d'ombre constituent "un lourd dossier qui revêt un intérêt particulier dans le programme du Gouvernement, conformément aux instructions du président de la République", et "en dépit de la conjoncture sanitaire que connait le pays du fait de la propagation du Covid-19, l'agenda de réalisation des projets de développement a été respecté", a précisé M. Beldjoud en réponse aux préoccupations des membres de la Commission des Finances et du Budget à l'Assemblée populaire nationale (APN), dans le cadre de l'examen du projet de loi portant règlement budgétaire de l'Intérieur pour l'exercice 2017.