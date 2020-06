Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni appelé, lundi à Alger, au respect de toutes les mesures préventives décidées par le Gouvernement contre la propagation de la pandémie COVID-19, notamment la distanciation physique et le port de masques.

Supervisant le lancement des campagnes nationales de sensibilisation et de désinfection pour la lutte contre la propagation de cette pandémie, en coordination avec les Scouts musulmans algériens (SMA), au Musée national du Moudjahid, le ministre a mis l'accent sur l'importance de "cette opération qui touchera l'ensemble des centres d'études, des musées et des établissements relevant de son secteur à travers le pays, en prévision de la levée totale du confinement, conformément aux décisions des Hautes Autorités du pays".

Cette action de sensibilisation et de désinfection s'inscrit dans le cadre de "la concrétisation du programme tracé pour la célébration du double anniversaire de la fête de l'Indépendance e de la Jeunesse, le 5 juillet 1962", a précisé M. Zitouni, ajoutant qu'il sera procédé, à partir d'aujourd'h ui, "à la distribution de 54.000 bavettes aux populations des communes et villages enclavés", d'où le choix de ce chiffre "symbolisant l'année du déclenchement de la révolution nationale, le 1er Novembre 1954".

Dans le même contexte, il a salué «l'action commune et coordonnée menée par le ministère des moudjahidine avec les SMA, à travers la généralisation des opérations de désinfection dans ces centres historiques pour leur réouverture aux citoyens, après consultation du Conseil scientifique, appelant tout un chacun à «intensifier les opérations de sensibilisation au port obligatoire de masques de protection et au respect de la distanciation physique et des règles d’hygiène, pour une sortie définitive de cette crise sanitaire, en l’absence de vaccin et de traitement actuellement.

A cette occasion, M. Zitouni a mis l’accent sur la nécessité «de renforcer et d’intensifier les efforts en cette conjoncture difficile, pour la promotion des actions de solidarité et la consolidation des principes d’entraide, de dévouement et de fidélité aux grands sacrifices consentis par nos ancêtres et au serment fait aux valeureux chouhada de préserver l’histoire de la Nation».

De son côté, le Commandant général des SMA, Abderrahmane Hamzaoui a affirmé qu’au cours de cette «opération de solidarité et de sensibil isation, tous les centres et les musées à travers le territoire national seront désinfectés», soulignant que cette opération s’inscrit dans le cadre des mesures préventives de lutte contre la propagation de la covid-19.

A cette occasion, M. Hamzaoui a appelé les citoyens au «port obligatoire des masques de protection qui sont la meilleure solution pour assurer notre protection et celle des autres contre cette dangereuse pandémie ».