Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a reçu lundi à Alger une délégation du Syndicat national algérien des pharmaciens d'officines (SNAPO), conduite par son président, Messaoud Belanbri, indique le ministère dans un communiqué.

Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre des rencontres entre le ministère et les partenaires sociaux, a été l'occasion de "réaffirmer l'importance du dialogue responsable avec les partenaires sociaux dans le cadre du renforcement et de l'amélioration de la prise en charge de la santé publique".

Les deux parties ont abordé notamment " les questions en relations avec les besoins des citoyens en termes de disponibilité continue de produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et des moyens de protection en cette période de pandémie du Covid-19".

Par ailleurs, les discussions ont porté sur "la relance des travaux du comité de la cellule de veille et de suivi de la disponibilité des médicaments et de la commission nationale des officines pharmaceutiques ainsi que sur la participation du partenaire social à l'éla boration des textes d'application en relation avec les produits pharmaceutiques de la loi 18-11 relative à la santé".

A la fin de cette rencontre, le ministre a réitéré "son soutien aux partenaires sociaux en insistant sur le maintien du dialogue constructif entre les deux parties".