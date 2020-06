Le corps d'un pilote a été retrouvé lundi après-midi après l'accident d'un avion militaire américain qui s'est écrasé en mer du Nord au large des côtes du Yorkshire, dans le nord de l'Angleterre, ont rapporté les médias britanniques.

L'avion de chasse F-15 s'est écrasé lundi vers 09H40 BST (08H40 GMT) et les garde-côtes ont localisé l'épave dans l'après-midi. Une importante opération de recherche et de sauvetage avait été lancée après la chute du chasseur lors d'une mission d'entraînement près de Flamborough Head lundi matin. D'après les médias, l'avion appartenait au 48e Fighter Wing, stationné sur la base de la Royal Air Force (RAF) de Lakenheath, dans le Suffolk. Dans un communiqué, le 48e Fighter Wing a confirmé que le pilote avait été retrouvé mort. "C'est une perte tragique pour la communauté du 48e Fighter Wing, et nos plus sincères condoléances vont à la famille du pilote et au 493e Fighter Squadron", indique le communiqué. Dans un communiqué antérieur, le 48e Fighter Wing avait déclaré qu'au moment de l'accident, "l'avion effectuait une mission d'entraîneme nt de routine avec un pilote à bord".

La cause de l'accident reste à déterminer, ajoute le communiqué.