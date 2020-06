Dans un communiqué officiel publié lundi, le Comité a appelé le gouvernement américain à respecter pleinement la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, que les Etats-Unis ont ratifiée en 1994, et de veiller à ce que ses agents de la force publique en aient une bonne compréhension.

Le Comité, composé de 18 experts indépendants, a exprimé sa profonde préoccupation face à la mort tragique de George Floyd à Minneapolis, et à la récurrence des meurtres d'Afro-américains désarmés par des policiers et des individus au fil des ans. Il a également exhorté le gouvernement des Etats-Unis à reconnaître publiquement l'existence d'une discrimination raciale structurelle dans la société, ainsi qu'à condamner sans équi voque et sans condition les meurtres à caractère racial d'Afro-Américains et d'autres minorités.

"La discrimination systémique et structurelle imprègne les institutions gouvernementales depuis des siècles, privant les Afro-Américains de leurs droits à l'égalité de traitement devant les tribunaux, menaçant leur sécurité personnelle et les privant de leurs droits civiques, économiques, sociaux et culturels énoncés dans la Convention", a déclaré Noureddine Amir, le président du comité.