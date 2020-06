La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kaoutar Krikou a salué, lundi à l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées, les efforts consentis par ceux qui «ont choisi de rester avec les résidants des centres pour personnes âgées pendant le confinement suite à la propagation du coronavirus».

La célébration de cette Journée qui coïncide avec le 15 juin de chaque année intervient cette année dans « une conjoncture exceptionnelle » marquée par la pandémie du coronavirus (Covid-19), ce qui a amené les hautes autorités du pays à prendre « des mesures souveraines préventives » particulièrement pour les personnes âgées, a indiqué un communiqué du ministère.

Le ministère a décidé de « renforcer les mesures préventives au niveau de ses centres, selon la même source. A cette occasion, la ministre « a remercié vivement tous les cadres et travailleurs du secteur, particulièrement ceux ayant choisi de rester dans les centres pour personnes âgées pour les prendre en charge pendant le confinement» , ajoute-t-on de même source. Pour renforcer les mesures visant à améliorer la prise en charge des personnes âgées et dans le cadre de la Journée nationale des personnes âgées célébrée le 27 avril 2020, « le ministère a lancé un service électronique qui permet de signaler une personne âgée se trouvant dans une situation difficile pour « faciliter le recensement et le ciblage des cas sociaux difficiles de cette catégorie et prendre les mesures nécessaires pour leur prise en charge, pour ancrer l’esprit de solidarité et de cohésion sociale qui caractérise toutes les composantes de la société algérienne dans la prise en charge des personnes âgées.

Le secteur de la Solidarité nationale « veille constamment à renforcer les voies et mesures de prise en charge de cette catégorie », en collaboration avec tous les organismes officiels et la société civile pour promouvoir la place de la personne âgée et encourager les mécanismes de médiation familiale à travers le renforcement des forces de dialogue et la préservation des liens entre les différentes générations, conclut le communiqué.