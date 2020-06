Le milieu international algérien d'Al-Rayyan SC (Div.1 qatarie de football) Yacine Brahimi, a été testé négatif, ainsi que l'ensemble de ses coéquipiers, au nouveau coronavirus (COVID-19), a annoncé le club dimanche sur son compte officiel Twitter.

"Tous les joueurs, staffs technique et administratif, ont été testés négatifs au COVID-19.

28 joueurs sont convoqués pour un stage à partir de lundi en vue de la reprise du championnat", rapporte Al-Rayyan SC dans un communiqué.

Brahimi (30 ans) s’est engagé l’été dernier pour trois ans avec Al-Rayyan SC pour sa première expérience en dehors du sol européen, lui qui avait porté, entre autres, les couleurs du FC Porto (Portugal) et du FC Grenade (Espagne).

Il n'a pas tardé à se mettre en évidence en devenant l'une des pièces maîtresses du club, avec notamment 11 buts inscrits en 17 apparitions en championnat de "Stars League".

Suspendu depuis mi-mars en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19), le championnat qatari reprendra ses droits le 24 juillet prochain et prendra fin le 26 août.

Avant l’arrêt du champ ionnat à la 17e journée, la formation d'Al-Duhaïl occupait le poste de leader avec 42 points, devant Al-Rayyan SC (38 pts) et Al-Sadd (champion sortant) de l'attaquant international algérien Baghdad Bounedjah (32 pts).

Outre Brahimi et Bounedjah, le championnat qatari enregistre également la présence d’autres joueurs algériens, à l’image des internationaux Sofiane Hanni et Adlène Guedioura (Al-Gharafa, 4e avec 28 points).