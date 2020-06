Les internationaux algériens de l’OGC Nice, Youcef Atal et Hichem Boudaoui, au même titre que les 26 autres joueurs de l'effectif, retrouvent lundi leur centre d’entraînement dans un protocole strict, pour effectuer des tests de dépistage du coronavirus (Covid-19), a indiqué le club sur son site.

Le dépistage concernera un total de 56 personnes, dont 28 joueurs, chacun devant se présenter à une heure précise, en fonction du programme établi.

Les Azuréens n’auront pas droit, pour leur rentrée, aux traditionnels bilans (sanguin, dentaire, pédologique, ophtalmologique et cardiologique), prévus eux mardi et mercredi.

Le retour sur les terrains de l’équipe est prévu à partir de jeudi, pour des séances individuelles et, normalement, lundi prochain pour les premiers entraînements collectifs.

"Aujourd’hui, le regroupement de tout le monde est inscrit dans un cadre strict.

Il n'y aura pas d'accès au bâtiment.

Il y aura une évaluation par l'équipe médicale à l'arrivée de chacun, un contrôle de la température et un transfert direct depuis le parking aux terrains, et inversement", a précisé le responsable du service médical, Jean-Philippe Gilardi, sur le site du club.