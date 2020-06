"Le gouvernement opte pour le déconfinement territorial, le confinement sanitaire est prolongé pour une période de quinze jours pour certaines régions du pays classées orange et rouge.

Les infrastructures sportives resteront fermées.", a indiqué la Commission médicale de la FAF, présidée par le Docteur Damerdji Djamal-Eddine.

La Commission médicale a appelé également au maintien du dispositif sanitaire "strict" et la recherche active et systématique des sujets contacts en cas de contagion afin de rompre rapidement la chaîne de transmission du coronavirus et cela conformément à l'instruction n 10 du 27 mai 2020 relative au renforcement de l’identification et du suivi des sujets contacts de cas de COVID-19. "Les médecins des clubs sont invités à appeler leurs joueurs et leur staff à rester vigilants tout en respectant les mesures d e prévention notamment les règles d'hygiène, l'obligation du port de masque de protection, la distanciation sociale et l'ensemble des mesures barrières à l'effet de contribuer à la rupture de la chaîne de propagation du virus.", a-t-on ajouté. Le staff médical du club est appelé aussi à veiller au renforcement du dispositif de surveillance sanitaire eu égard à l'évolution de la situation épidémiologique notamment après la reprise progressive des activités économiques, commerciales et de services, tout en rappelant aux joueurs de ne pas prendre de médicaments ou de compléments alimentaires proposés par une tierce personne, ni par un proche sans avoir pris un conseil médical et d’assurer qu'ils ne contiennent aucune substance interdite. "La commission médicale fédérale et la sous-commission antidopage continuent à relever les défis liés à cette pandémie en plaçant la santé de nos joueurs et la protection du football propre au premier rang de notre préoccupation.", conclut le communiqué de la FAF.