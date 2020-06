Le palmarès des 24 Heures du Mans s'enrichit d'un 88e vainqueur inédit : le prototype N.1 de Rebellion Williams Esport a remporté dimanche la première édition virtuelle de la mythique course, reportée en "réel" à septembre à cause de la pandémie de coronavirus.

L'équipage vainqueur se composait de deux pilotes professionnels, le Suisse Louis Delétraz, qui évolue en temps normal en Formule 2, et l'Italien Raffaele Marciello, ainsi que deux spécialistes des courses virtuelles (ou "sim racers"), les Polonais Kuba Brzezinski et Nikodem Wisniewski. La deuxième place à 17 sec revient au "proto" N.4 de Bykolles - Burst Esport, avec à son bord notamment le Français Tom Dillmann, et la troisième à 22 sec à la Rebellion Williams Esport N.13, pilotée entre autres par le pensionnaire de F2, le Britannico-Sud-coréen Jack Aitken. En catégorie GTE, Porsche s'impose avec la N.93 conduite notamment par un ancien vainqueur de l'épreuve, le Britannique Nick Tandy.