En perspective de cette manifestation, le stade Ahmed-Zabana, l’une des plus anciennes enceintes footballistiques du pays, fait l’objet depuis quelques mois de vastes opérations de réhabilitation touchant tous ses équipements, assure-t-on de même source.

Cette infrastructure, dont la capacité d'accueil avoisine les 30.000 places, fait partie également de cinq stades du pays devant bénéficier d’une pelouse en gazon naturel au lieu et place de leurs pelouses actuelles en gazon synthétique ou en gazon naturel mais dans un piteux état.

Une opération annoncée il y a quelques mois par le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Situé au quartier populaire d’El-Hamri, le stade Zabana, le jardin préféré du club phare de la ville, le MC Oran, est le mieux indiqué pour assurer une affluence nombreuse lors de la finale du tournoi de football des JM, assure encore le comité d’organisation, précisant que le nouveau stade de 40.000 places sera réservé aux cérémonies d’ouverture et de clôture, ainsi qu’aux épreuves d’athlétisme, l’une des plus importantes disciplines inscrites dans le programme du rendez-vous méditerranéen comportant 24 sports.

En revanche, le nouveau stade de Sig (wilaya de Mascara), d'une capacité d'accueil de 20.000 places, et qui est doté d’une pelouse en gazon naturel, abritera des rencontres de football dans le cadre de la 19e édition des JM, informe-t-on de même source.

A souligner que le tournoi de football des JM sera dédié exclusivement aux joueurs des moins de 20 ans. Le vœu du comité d’organisation d’y faire participer les équipes des moins de 23 ans, comme c’est le cas pour les Jeux olympiques, n'a pas été exaucé par le comité international de cette manifestation sportive régionale, prévue initialement pour l’été 2021 avant qu’elle ne soit reportée à l’été suivant (25 juin-5 juillet 2022).