Laser, sclérose, opération... quelle est la méthode la plus efficace pour supprimer ces étoiles et autres petites veines bleues qui fleurissent sur nos jambes ? "Les trois, répond le Dr Lecocq, phlébologue à Riom, en Auvergne. Aujourd'hui, je ne fais que du laser mais je ne traite pas tout avec."

Pas question, en effet, de se précipiter sur le laser si les varicosités qui posent problème sont le résultat d'un manque de continence d'une veine profonde. Dans ce cas, les filets bleus reviendraient vite. Il faut donc d'abord traiter la varice, éventuellement en se faisant opérer. C'est pourquoi un bilan veineux (examen clinique, doppler...) est indispensable avant de choisir la technique.

Douleurs, marques brunes, efficacité peu convaincante... avec les premiers lasers, il y avait parfois des surprises. La dernière génération est plus prometteuse. Une des indications : les petits filets très fins qui laissent comme une "chaussette" sur les mollets. Ils sont impossibles à piquer et délicats à traiter ; jusqu'à présent, aucune solution performante n'était disponible.

Le laser pour peaufiner la sclérose

Pour le reste, la sclérose, qui consiste à injecter un produit chimique irritant pour la paroi de la veine, reste la technique de référence. Même si les piqûres font mal sur le moment et que le résultat dépend en grande partie de l'opérateur. S'il s'y prend bien, la veine doit "blanchir" devant vous. Elle sera ensuite rouge quelques jours, c'est normal, puis disparaîtra peu à peu. Plusieurs séances seront généralement nécessaires.

Le laser peut être utilisé dans un second temps, pour parfaire les finitions et obtenir une action optimale. Mais, comme pour la sclérose, il ne faut pas être trop pressée : le résultat final s'observe au bout d'un à deux mois. Et si on veut qu'il dure, il ne faut pas exposer ses jambes au soleil l'été.

Le laser: comment ça marche ?

Le laser est un rayon lumineux monochromatique qui se transforme en chaleur au contact d'une cible : ici, le sang. En respectant au mieux la mélanine contenue dans les tissus avoisinants pour ne pas laisser de taches brunes. Car les impulsions sont très courtes. Chaque séance dure environ vingt minutes.

A noter que le laser est plus efficace sur les angiomes plans et les taches rouges vasculaires que sur les varicosités car le laser traite ce qui est rouge sur la peau à condition que le diamètre du vaisseau soit inférieur à 0,1mm et qu'il siège dans le derme superficiel. Or, les varicosités ont souvent un diamètre compris entre 0,1 et 0,4mm, et siègent dans le derme moyen et profond, donc sont moins accessible au laser.