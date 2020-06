L’une comme l’autre correspondent à l’obstruction d’une veine, le plus souvent de la jambe. La phlébite touche une veine profonde et les caillots dans ces veines peuvent être libérés et migrer vers les artères du poumon, provoquant ainsi une embolie pulmonaire, potentiellement très dangereuse.

A l’inverse, la paraphlébite atteint les veines de surface et entraîne rougeurs, œdèmes et douleurs. Mais elle ne s’étend pratiquement jamais vers les zones profondes et ne nécessite donc qu’un traitement local, associé à des anti-inflammatoires et à des protecteurs veineux, ainsi qu’à une contention. La phlébite, elle, demande un suivi très régulier par des échographies Doppler et l’utilisation d’anticoagulants par voie injectable puis orale pendant plusieurs mois, associée à une surveillance médicale fréquente.